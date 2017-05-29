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Георгий Черданцев – о последнем матче Тотти: Я такого никогда не видел

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился эмоциями от матча между «Ромой» и «Дженоа» в заключительном туре серии А (3:2).

Напомним, эта игра стала последней в карьере для 40-летнего капитана и полузащитника «волков» Франческо Тотти.

«Я такого, никогда не видел: 60 тысяч плачущих мужчин, женщин и детей, просто из-за того, что любимый футболист закончил карьеру. Фантастика», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Тотти дебютировал в «Роме» 28 марта 1993 года в матче с «Брешией». За 25 лет в составе команды итальянец провел 786 матчей и забил 307 голов. В завершившемся сезоне хавбек провел в составе «Ромы» 17 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Тотти после завершения карьеры будет работать в структуре клуба.

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