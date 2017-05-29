«Ньюкасл» по инициативе Бенитеса постарается пригласить Рейну

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sun.

Согласно источнику, на игрока сборной Испании претендует «Ньюкасл», а инициатором сделки является наставник «сорок» Рафаэль Бенитес.

Отмечается, что «Ливерпуль», который владеет правами на футболиста, готов отпустить его в другой клуб.

В минувшем сезоне 34 летний Рейна провел во всех турнирах 48 матчей, пропустил 57 мячей и в 14-ти встречах оставлял свои ворота «сухими».

Добавим, что игрок знаком с Бенитесом по совместной работе в «Ливерпуле» и «Наполи».