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Нолито: Надеюсь, этим летом я покину «Манчестер Сити»

Источник:  Goal.comКомментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Нолито рассказал о своих планах на будущее.

«Очень хочу вернуться в Испанию. Посмотрим, смогу ли я сделать это, но я очень надеюсь на трансфер. Нет, меня не беспокоят условия перехода. Пусть это будет хоть на правах аренды», – заявил игрок «горожан».

В минувшем сезоне 30-летний испанец провел во всех турнирах 29 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

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