Арсен Венгер: Если клуб остановится на моей кандидатуре, возьму время, чтобы все обдумать

Антонио Конте: Во время сезона может случиться что угодно. Самое важное — надо сохранять спокойствие

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что не боялся потерять работу после поражения в матче 6-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (0:3).