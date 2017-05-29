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Арсен Венгер: Если клуб остановится на моей кандидатуре, возьму время, чтобы все обдумать

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не уверен, что останется у руля команды на следующий сезон.

«Совсем скоро состоится совет директоров, в ходе которого руководство решит, кто будет новым тренером. Если клуб остановится на моей кандидатуре, я возьму некоторое время, чтобы все тщательно обдумать. Для меня ничего не меняется, поскольку я намерен отработать свой контракт до последнего дня», – приводит слова специалиста Goal.com.

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