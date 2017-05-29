Евгений Малкин: В каком же порядке «Нэшвилл»! Блин, нам надо быть еще лучше

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своем состоянии перед первым финалом Кубка Стэнли 2008 года против «Детройта», а также поделился ожиданиями от встречи с «Нэшвиллом».

«Во время первого финала я ночью даже спать не мог. Тогда в голове крутилось так много мыслей. Думаешь о каждом эпизоде, мечтаешь, что забьешь в финале… Но теперь я стал опытнее и хотя бы могу спать.

Я уже знаю, что первая игра – самая тяжелая, и ее надо обязательно выиграть. Она будет определяющей. Надо уверенно провести первые минуты, потому что они сразу побегут вперед. Вообще, будет непросто. Мы очень мало против них играли – всего два матча в регулярном чемпионате. А сейчас смотришь на них по ТВ и думаешь: «В каком же они порядке! Блин, нам надо быть еще лучше», – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.