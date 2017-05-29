Сидни Кросби: Малкин? Нам очень повезло оказаться с ним в одной команде

Капитан и нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал об отношениях со своим российским партнером по клубу Евгением Малкиным.

«Мы с ним не особо сильно изменились, разве что стали опытнее. Также мы стали по-другому относиться к деталям, разным хоккейным мелочам. Но уровень мотивации и желание сражаться остались на прежнем уровне. Он так же голоден до побед, как и 10 лет назад. Нам очень повезло оказаться с ним в одной команде, полагаться друг на друга, вместе преодолевать сложности и благодаря этому развиваться», – цитирует канадца официальный сайт НХЛ.

Напомним, Малкин и Кросби выступают вместе за «Питтсбург» уже больше десяти лет.