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Джо Харт: Не собираюсь оставаться в серии А, но мне здесь очень понравилось

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер сборной Англии Джо Харт – о выступлении за «Торино». Напомним, футболист пополнил ряды итальянского клуба минувшим летом на правах аренды из «Манчестер Сити».

«Нет, я не собираюсь оставаться в серии А, но мне здесь очень понравилось. Понимаете, я уже не в том возрасте, чтобы переходить на правах аренды», – цитирует англичанина ESPN FC.

Ранее сообщалось, что на вратаря «горожан» претендуют «Челси», «Ливерпуль», а также «Манчестер Юнайтед».

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