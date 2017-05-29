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«Рома» готова перехватить у «МЮ» защитника «Бенфики»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в услугах защитника «Бенфики» Виктора Линделефа. Об этом сообщает Mirror.

Согласно источнику, английский клуб намерен приобрести игрока сборной Швеции, однако, «красным дьяволам» предстоит выдержать конкуренцию за футболиста у «Ромы».

Отмечается, что «волки» готовятся обновить состав перед стартом нового сезона и готовы выполнить требования португальского клуба.

В минувшем сезоне 22-летний Линделеф провел во всех турнирах 46 матчей. Его контракт с «Бенфикой» истекает летом 2020 года.

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