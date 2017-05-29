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Марко Верратти: Останусь в «ПСЖ» на следующий сезон

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Барселона», которая собирается пригласить его этим летом.

«Думаю, я останусь в клубе на следующий сезон. Конечно, мы поговорим с руководством на эту тему. У меня еще четыре года по контракту и я счастлив быть здесь. Уверен, следующий сезон станет очень важным для команды.

Очень рад быть частью такого проекта. Всегда говорил, что мне важно выиграть трофеи с «ПСЖ», потому что я здесь уже пять лет. Этот клуб стал для меня настоящей семьей», – заявил итальянец, слова которого приводит Goal.

По последним данным, каталонский клуб готов задействовать в трансфере Верратти своего нападающего – Неймара.

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