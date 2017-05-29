«Локомотив» встретится с «Габалой»
Московский «Локомотив» на сборах в Австрии сыграет с серебряным призером чемпионата Азербайджана клубом «Габала».
Встреча между командами состоится 19 июня.
Напомним, главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин в сезоне 2013/14 работал с ФК «Габала».
Провинциальный клуб под руководством российского специалиста добился на тот момент исторического успеха, впервые завоевав бронзовую медаль азербайджанской премьер-лиги.
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