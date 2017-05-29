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Акинфеев в 9-й раз получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Источник:  ОгонекКомментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в девятый раз получил престижный приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, вручаемый журналом «Огонек» с 1960 года.

Как сообщает официальный сайт издания, игрок армейцев занял первое место по итогам опроса среди экспертов и второе – в опросе читателей. В сумме это принесло 31-летнему игроку победу в конкурсе.

Отмечается, что в читательском опросе Акинфеев уступил голкиперу «Ростова» Сослану Джанаеву, который набрал 27,64% от общего числа голосов. У вратаря ЦСКА 26,42%. На третьем месте расположился вратарь московского «Спартака» Артем Ребров (14,63%).

В минувшем сезоне Акинфеев сыграл 29 матчей в РФПЛ, пропустил 19 голов и 19 раз сохранял свои ворота «сухими».

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