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Ботинки с автографами участников финала Кубка Англии продадут с аукциона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Журналист ВВС Дэн Уокер намерен выставить на благотворительный аукцион ботинки, на котором свои автографы оставили тренеры и футболисты «Арсенала» и «Челси» после финала Кубка Англии по футболу, который состоялся в субботу.

- Все средства от благотворительного аукциона, на котором в числе прочего выставлю ботинки с автографами, я перечислю жертвам теракта в Манчестере, - сказал журналист.
Напомним, «Арсенал» на стадионе «Уэмбли» победил «Челси» со счетом 2:1 в финальном матче Кубка Англии по футболу и стал обладателем трофея в рекордный 13-й раз.

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