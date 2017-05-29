Заявление Дзюбы, намек Уткина и признание Верратти. Главные новости утра
«Советский спорт» представляет подборку утренних новостей.
1. Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о главных проблемах отечественного футбола.
2. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина сыграют на старте «Ролан Гаррос» против Фионы Ферро и Марго Йеролимос.
3. Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин намекнул на уход Александра Елагина с телеканала «Матч ТВ».
4. В финале Кубка Белоруссии ОМОН применил силу к фанатам, выбежавшим на поле (видео).
5. Легендарный игрок сборной Португалии Луиш Фигу сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
6. Московский «Локомотив» на сборах в Австрии сыграет с серебряным призером чемпионата Азербайджана.
7. Сборная России вышла на чемпионат мира, не проиграв ни одного матча в квалификации.
8. Экс-пилот Формулы-1 Такума Сато стал победителем гонки «500 миль Индианаполиса».
9. Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, судя по всему, останется во французском клубе на следующий сезон.
10. Голкипер сборной Англии Джо Харт рассказал о своих планах на будущее.
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