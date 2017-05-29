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Заявление Дзюбы, намек Уткина и признание Верратти. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет подборку утренних новостей. 

1. Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о главных проблемах отечественного футбола.

2. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина сыграют на старте «Ролан Гаррос» против Фионы Ферро и Марго Йеролимос.

3. Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин намекнул на уход Александра Елагина с телеканала «Матч ТВ».

4. В финале Кубка Белоруссии ОМОН применил силу к фанатам, выбежавшим на поле (видео).

5. Легендарный игрок сборной Португалии Луиш Фигу сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

6. Московский «Локомотив» на сборах в Австрии сыграет с серебряным призером чемпионата Азербайджана.

7. Сборная России вышла на чемпионат мира, не проиграв ни одного матча в квалификации.

8. Экс-пилот Формулы-1 Такума Сато стал победителем гонки «500 миль Индианаполиса».

9. Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, судя по всему, останется во французском клубе на следующий сезон.

10. Голкипер сборной Англии Джо Харт рассказал о своих планах на будущее.

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