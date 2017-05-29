Трем хоккеистам сборной России предстоит сыграть на стадионе Военно-морской академии США

Национальная хоккейная лига планирует провести матч на открытом воздухе на стадионе Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд), сообщает «Washington Post».

Подчеркивается, что о данном событии будет официально объявлено в понедельник, 29 мая. В матче планируется участие клуба НХЛ «Вашингтон», в составе которого выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Дата проведения игры не сообщаются.

Соперником «Вашингтона» станет канадский клуб «Торонто». Кроме того, данный матч станет первым в истории профессиональных спортивных лиг Северной Америки, который пройдет в Военно-морской академии США.

Стадион Военно-морской академии США, который носит название Navy-Marine Corps Memorial Stadium, был построен в 1959 году и вмещает 34 тыс. зрителей.

На арене проходят матчи команд местной академии по американскому футболу и лакроссу. В 2004 году арена была реконструирована. Рекорд посещаемости стадиона был зафиксирован 5 октября 2013 года на матче по американскому футболу между местной командой академии против сборной Академии ВВС США - 38 225 зрителей. Во время Олимпийских игр в Лос-Анжелесе 1984 года на арене проходили матчи футбольного турнира.