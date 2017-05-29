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«Бенфика» обыграла «Виторию Гимарайнш» в финале Кубка Португалии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Виторией Гимарайнш» завершился победой «Бенфики». Итоговый счет матча – 2:1.

В составе победителей отличились Рауль Хименес и Эдуардо Сальвио, у проигравших забил Богнани Зунгу.

«Бенфика» выиграла Кубок Португалии в 29-й раз в своей истории. Напомним, ранее команда стала чемпионом страны.

Кубок Португалии

Финал

Стадион «Насьонал» (Оэйраш)

«Бенфика» - «Насьонал» - 2:1

Голы: Хименес, 48, Сальвио, 53 – Зунгу, 78.


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