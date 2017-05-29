«Бенфика» обыграла «Виторию Гимарайнш» в финале Кубка Португалии
Финальный матч Кубка Португалии
между «Бенфикой» и «Виторией Гимарайнш» завершился победой «Бенфики». Итоговый
счет матча – 2:1.
В составе победителей
отличились Рауль Хименес и Эдуардо Сальвио, у проигравших забил
Богнани Зунгу.
«Бенфика»
выиграла Кубок Португалии в 29-й раз в своей истории. Напомним, ранее команда
стала чемпионом страны.
Кубок Португалии
Финал
Стадион
«Насьонал» (Оэйраш)
«Бенфика» -
«Насьонал» - 2:1
Голы: Хименес,
48, Сальвио, 53 – Зунгу, 78.
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