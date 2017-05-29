Паскаль Верляйн: Это была страшная авария. Баттон пошел на глупый маневр
Пилот команды «Заубер» Паскаль
Верляйн прокомментировал свое столкновение с Дженсоном Баттоном на Гран-при
Монако.
«Я надеюсь, что со мной все
будет нормально. Я ударился о барьер головой, так что на следующей неделе
придется пройти медицинское обследование.
Могу сказать, что это была
страшная авария. Тормоза начали дымиться, а я не мог выбраться из машины. Когда
ты видишь, что из автомобиля валит дым, то хочешь как можно скорее из него
выбраться. Но я не мог вылезти из кокпита самостоятельно. Пока что я чувствую
себя нормально, но трудно понять, удалось ли избежать последствий, ведь недавно
у меня была серьезная травма.
Баттон появился из ниоткуда.
Очевидно, что в этом повороте не было места для обгона. Он пошел на глупый
маневр», - цитирует Верляйна Autosport.
Напомним также, что российский
пилот «Торо Россо» Даниил Квят не финишировал. Победу одержал пилот «Феррари»
Себастьян Феттель.
Гран-при Монако
Гонка
1.
Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов
2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745
4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801
8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150
9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443
11. Джолион Палмер («Рено») +22,737
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725
13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089
Сошли:
Лэнс
Стролл («Уильямс»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Дженсон Баттон («Макларен»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)