Паскаль Верляйн: Это была страшная авария. Баттон пошел на глупый маневр

Пилот команды «Заубер» Паскаль Верляйн прокомментировал свое столкновение с Дженсоном Баттоном на Гран-при Монако.

«Я надеюсь, что со мной все будет нормально. Я ударился о барьер головой, так что на следующей неделе придется пройти медицинское обследование.

Могу сказать, что это была страшная авария. Тормоза начали дымиться, а я не мог выбраться из машины. Когда ты видишь, что из автомобиля валит дым, то хочешь как можно скорее из него выбраться. Но я не мог вылезти из кокпита самостоятельно. Пока что я чувствую себя нормально, но трудно понять, удалось ли избежать последствий, ведь недавно у меня была серьезная травма.

Баттон появился из ниоткуда. Очевидно, что в этом повороте не было места для обгона. Он пошел на глупый маневр», - цитирует Верляйна Autosport.

Напомним также, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не финишировал. Победу одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Гран-при Монако

Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов

2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745

4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801

8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150

9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443

11. Джолион Палмер («Рено») +22,737

12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725

13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089

Сошли:

Лэнс Стролл («Уильямс»)

Даниил Квят («Торо Россо»)

Стоффель Вандорн («Макларен»)

Маркус Эрикссон («Заубер»)

Дженсон Баттон («Макларен»)

Паскаль Верляйн («Заубер»)

Нико Хюлькенберг («Рено»)