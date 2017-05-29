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Маркус Эрикссон: С самого начало уик-энд был трудным для нас

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Зауберг» Маркус Эрикссон поделился впечатлениями после Гран-при Монако. Напомним, что он не финишировал.

«С начала и до самого конца уик-энд был трудным для нас. Я проводил хорошую гонку, если брать во внимание то, каким был темп нашего автомобиля.

К сожалению, в режиме следования за машиной безопасности у нас возникли проблемы с перегревом тормозов. Я старался снизить температуру тормозов, но в то же время мне необходимо было удерживать шины в рабочем температурном режиме.

Перегрев тормозов и холодная резина привели к тому, что я не смог остановить машину и соскользнул в барьер», - цитирует Эрикссона Autosport.

Напомним также, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не финишировал. Победу одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Гран-при Монако

Гонка 

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов
2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745
4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801
8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150
9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443
11. Джолион Палмер («Рено») +22,737
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725
13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089

Сошли:

Лэнс Стролл («Уильямс») 
Даниил Квят («Торо Россо»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Маркус Эрикссон («Заубер») 
Дженсон Баттон («Макларен») 
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)

После шести этапов сезона лидирует в общем зачете Себастьян Феттель, который имеет в активе 129 очков. Даниил Квят остался на 15-м месте – четыре очка.

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