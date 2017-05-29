Маркус Эрикссон: С самого начало уик-энд был трудным для нас
Пилот команды «Зауберг» Маркус Эрикссон поделился
впечатлениями после Гран-при Монако. Напомним, что он не финишировал.
«С начала и до самого конца
уик-энд был трудным для нас. Я проводил хорошую гонку, если брать во внимание
то, каким был темп нашего автомобиля.
К сожалению, в режиме
следования за машиной безопасности у нас возникли проблемы с перегревом тормозов.
Я старался снизить температуру тормозов, но в то же время мне необходимо было
удерживать шины в рабочем температурном режиме.
Перегрев тормозов и холодная
резина привели к тому, что я не смог остановить машину и соскользнул в барьер»,
- цитирует Эрикссона Autosport.
Напомним также, что российский
пилот «Торо Россо» Даниил Квят не финишировал. Победу одержал пилот «Феррари»
Себастьян Феттель.
Гран-при Монако
Гонка
1.
Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов
2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745
4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801
8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150
9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443
11. Джолион Палмер («Рено») +22,737
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725
13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089
Сошли:
Лэнс
Стролл («Уильямс»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Дженсон Баттон («Макларен»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
После
шести этапов сезона лидирует в общем зачете Себастьян Феттель, который имеет в
активе 129 очков. Даниил Квят остался на 15-м месте – четыре очка.