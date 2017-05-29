Перес получил два штрафных очка за столкновение с Квятом в Монако
Пилот команды «Форс
Индия» Серхио Перес наказан двумя штрафными очками за столкновение с
представителем «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Монако. Об этом сообщает Autosport.
Перес совершил
атаку на россиянина в повороте Rascasse, в результате чего выбил Даниила с
трассы.
После расследования инцидента стюарды присудили Пересу
десятисекундный штраф к итоговому времени гонки и два штрафных очка к его
суперлицензии.
Теперь у Переса пять штрафных баллов. Любой гонщик,
получивший 12 баллов за 12 месяцев, будет вынужден пропустить следующий Гран-при.
Гран-при Монако
Гонка
1.
Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов
2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745
4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801
8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150
9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443
11. Джолион Палмер («Рено») +22,737
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725
13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089
Сошли:
Лэнс
Стролл («Уильямс»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Дженсон Баттон («Макларен»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
После
шести этапов сезона лидирует в общем зачете Себастьян Феттель, который имеет в
активе 129 очков. Даниил Квят остался на 15-м месте – четыре очка.