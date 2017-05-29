Перес получил два штрафных очка за столкновение с Квятом в Монако

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес наказан двумя штрафными очками за столкновение с представителем «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Монако. Об этом сообщает Autosport.

Перес совершил атаку на россиянина в повороте Rascasse, в результате чего выбил Даниила с трассы.

После расследования инцидента стюарды присудили Пересу десятисекундный штраф к итоговому времени гонки и два штрафных очка к его суперлицензии.

Теперь у Переса пять штрафных баллов. Любой гонщик, получивший 12 баллов за 12 месяцев, будет вынужден пропустить следующий Гран-при.

Гран-при Монако

Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов

2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745

4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801

8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150

9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443

11. Джолион Палмер («Рено») +22,737

12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725

13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089

Сошли:

Лэнс Стролл («Уильямс»)

Даниил Квят («Торо Россо»)

Стоффель Вандорн («Макларен»)

Маркус Эрикссон («Заубер»)

Дженсон Баттон («Макларен»)

Паскаль Верляйн («Заубер»)

Нико Хюлькенберг («Рено»)

После шести этапов сезона лидирует в общем зачете Себастьян Феттель, который имеет в активе 129 очков. Даниил Квят остался на 15-м месте – четыре очка.