Украина будет развивать боевой гопак и рукопашный бой запорожских казаков

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон «О физической культуре и спорте», дополнив его национальными видами спорта.

- Много видов спорта, которые сейчас олимпийские, когда-то были национальными видами спорта того или иного государства. Украина имеет свои традиционные национальные виды спорта, которые, кроме спорта, дают и украинский национальный дух. Это вопрос национальной чести и воспитания нового поколения, это вопрос патриотизма, - заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Самым известным национальным видом спорта на Украине является боевой гопак. Считается, что танец появился в XVI-XVIII веках как набор упражнений казаков Запорожской Сечи.

Среди прочих национальных видов также числится рукопашный бой запорожских казаков (хортинг), а также украинская борьба на поясах.

Первый заместитель главы комитета по вопросам молодежи и спорта Николай Величкович отметил, что теперь закон позволит поддерживать организации, развивающие национальные виды спорта, и дает перспективы создания международной федерации по национальному спорту.