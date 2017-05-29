Украина будет развивать боевой гопак и рукопашный бой запорожских казаков
Верховная
Рада Украины внесла изменения в закон «О физической культуре и спорте»,
дополнив его национальными видами спорта.
- Много видов спорта, которые сейчас олимпийские,
когда-то были национальными видами спорта того или иного государства. Украина
имеет свои традиционные национальные виды спорта, которые, кроме спорта, дают и
украинский национальный дух. Это вопрос национальной чести и воспитания нового
поколения, это вопрос патриотизма, - заявил спикер парламента Андрей Парубий.
Самым
известным национальным видом спорта на Украине является боевой гопак.
Считается, что танец появился в XVI-XVIII веках как набор упражнений казаков
Запорожской Сечи.
Среди
прочих национальных видов также числится рукопашный бой запорожских казаков
(хортинг), а также украинская борьба на поясах.
Первый
заместитель главы комитета по вопросам молодежи и спорта Николай Величкович
отметил, что теперь закон позволит поддерживать организации, развивающие
национальные виды спорта, и дает перспективы создания международной федерации
по национальному спорту.