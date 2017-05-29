Серхио Перес: Квят не оставил мне достаточно места, и в результате мы столкнулись

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал столкновение с Даниилом Квятом на Гран-при Монако.

«Обидно уезжать из Монако без очков. Гонка была испорчена уже на первом круге, когда произошел контакт с Сайнсом, который привел к повреждению переднего антикрыла. Пришлось делать ранний пит-стоп, после чего я оказался в трафике.

Автомобиль был быстрым, но обгонять в Монако всегда сложно. После появления на трассе машины безопасности пелотон собрался вместе: я ехал на свежих шинах, в то время как остальные испытывали проблемы с резиной.

В Монако невозможно обгонять, не рискуя. В случае с Квятом я не был более агрессивным, чем в эпизодах с Палмером, Вандорном и Строллом, но Даниил не оставил мне достаточно места, в результате чего мы столкнулись.

Контакт не был сильным, но этого оказалось достаточно, чтобы испортить и его гонку, и мою. Несмотря на то, что мне не удалось заработать очков, я горжусь собой, потому что сделал все возможное», - цитирует Переса Autosport.

Гран-при Монако

Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов

2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745

4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801

8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150

9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443

11. Джолион Палмер («Рено») +22,737

12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725

13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089

Сошли:

Лэнс Стролл («Уильямс»)

Даниил Квят («Торо Россо»)

Стоффель Вандорн («Макларен»)

Маркус Эрикссон («Заубер»)

Дженсон Баттон («Макларен»)

Паскаль Верляйн («Заубер»)

Нико Хюлькенберг («Рено»)

После шести этапов сезона лидирует в общем зачете Себастьян Феттель, который имеет в активе 129 очков. Даниил Квят остался на 15-м месте – четыре очка.