Серхио Перес: Квят не оставил мне достаточно места, и в результате мы столкнулись
Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал
столкновение с Даниилом Квятом на Гран-при Монако.
«Обидно уезжать из Монако без очков. Гонка была
испорчена уже на первом круге, когда произошел контакт с Сайнсом, который
привел к повреждению переднего антикрыла. Пришлось делать ранний пит-стоп,
после чего я оказался в трафике.
Автомобиль был быстрым, но обгонять в Монако всегда
сложно. После появления на трассе машины безопасности пелотон собрался вместе:
я ехал на свежих шинах, в то время как остальные испытывали проблемы с резиной.
В Монако невозможно обгонять, не рискуя. В случае с
Квятом я не был более агрессивным, чем в эпизодах с Палмером, Вандорном и
Строллом, но Даниил не оставил мне достаточно места, в результате чего мы
столкнулись.
Контакт не был сильным, но этого оказалось достаточно,
чтобы испортить и его гонку, и мою. Несмотря на то, что мне не удалось
заработать очков, я горжусь собой, потому что сделал все возможное», - цитирует
Переса Autosport.
Гран-при Монако
Гонка
1.
Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов
2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745
4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801
8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150
9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443
11. Джолион Палмер («Рено») +22,737
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725
13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089
Сошли:
Лэнс
Стролл («Уильямс»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Дженсон Баттон («Макларен»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
После
шести этапов сезона лидирует в общем зачете Себастьян Феттель, который имеет в
активе 129 очков. Даниил Квят остался на 15-м месте – четыре очка.