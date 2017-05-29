Голкипер «Бенфики» Эдерсон близок к переходу в «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити»
может подписать вратаря «Бенфики» Эдерсона. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Guardian, после победы в финале Кубка Португалии над «Виторией Гимарайнш»
(2:1) Эдерсон сказал, что этот матч может стать последним для него в составе «Бенфики».
Уже на этой неделе он может пройти медобследование в Англии.
Отметим, что 50%
прав на вратаря принадлежит его бывшему клубу «Риу Аве», что может создать
некоторые сложности при оформлении трансфера. Также сообщается, что Эдерсон в
случае перехода станет самым дорогим вратарем в истории футбола. Сумма
трансфера составит 34,9 миллиона фунтов, что превосходит трансфер Джанлуиджи
Буффона из «Пармы» в «Ювентус» (32,6 миллиона фунтов).
В завершившемся
сезоне 23-летний Эдерсон провел 39 матчей за «Бенфику», пропустил 26 мячей и 24
раза отыграл «на ноль».