День в истории. Андрею Аршавину исполнилось 36 лет

Сегодня отмечает день рождения известный российский футболист, полузащитник Андрей Аршавин, который сейчас выступает за «Кайрат». Ему исполнилось 36 лет.

Ранее Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань» и лондонский «Арсенал». Вместе с «Зенитом» Андрей трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Суперкубок России и Кубок премьер-лиги. В составе «Кайрата» стал победителем Суперкубка Казахстана. Также он завоевал бронзовые Евро-2008 вместе со сборной России.

Аршавин был признан лучшим игроком финала Кубка УЕФА, вошел в символическую сборную Евро-2008. Признавался лучшим игроком года в России, лучшим игроком месяца в АПЛ. Заслуженный мастер спорта России.