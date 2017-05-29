Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Андрею Аршавину исполнилось 36 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный российский футболист, полузащитник Андрей Аршавин, который сейчас выступает за «Кайрат». Ему исполнилось 36 лет.

Ранее Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань» и лондонский «Арсенал». Вместе с «Зенитом» Андрей трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Суперкубок России и Кубок премьер-лиги. В составе «Кайрата» стал победителем Суперкубка Казахстана. Также он завоевал бронзовые Евро-2008 вместе со сборной России.

Аршавин был признан лучшим игроком финала Кубка УЕФА, вошел в символическую сборную Евро-2008. Признавался лучшим игроком года в России, лучшим игроком месяца в АПЛ. Заслуженный мастер спорта России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Аршавин: Если Россия постарается и поймает удачу, то может выйти из группы на Кубке конфедерацийБывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, чего ждет от выступления сборной России на Кубке конфедераций.Андрей Аршавин: Кокорин остается лучшим игроком РоссииБывший капитан и полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение, что форвард питерского клуба Александр Кокорин является лучшим игроком страны.Андрей Аршавин: «Зенит» весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень проблемБывший капитан и полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.Андрей Аршавин: «Спартак» чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первымБывший капитан и полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу московского «Спартака» в чемпионате России. Напомним, столичный клуб досрочно выиграл титул впервые за 16 лет.Аршавин снова стал капитаном и совершил чудо (видео)Аршавин снова стал капитаном и совершил чудо (видео)«Советский спорт» представляет обзор 12-го тура чемпионата Казахстана.Играют в Гонконге и спасают Голландию. Где те, кто подарил Петербургу Кубок УЕФАИграют в Гонконге и спасают Голландию. Где те, кто подарил Петербургу Кубок УЕФАРовно девять лет назад «Зенит» обыграл «Рейнджерс» и завоевал Кубок УЕФА. Вспоминаем, где сейчас игроки, выходившие на поле в том финале.Кононов может стать наставником Аршавина в «Кайрате»Как сообщает Kazfootball, бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов может встать у уруля «Кайрата».Наставник «Кайрата»: Аршавин – футболист плохого уровня? Он очень хорошо вошел в игруГлавный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе после выездной ничьи в матче чемпионата Казахстана с «Астаной» (1:1) сообщил, что остался доволен игрой своего подопечного - российского нападающего Андрея Аршавина.«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутри«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутриПереводчик Валерий Рудковский объяснил, почему тренер «Зенита» так и не понял Россию и рассказал уникальные истории из жизни команды.Красножана или Газзаева ждут в «Кайрате»? Аршавин сидит на скамейкеКрасножана или Газзаева ждут в «Кайрате»? Аршавин сидит на скамейкеВ чемпионате Казахстана по футболу сыгран 9 тур. Чем живет сегодня премьер-лига, выясняет корреспондент «Советского спорта».Андрей Аршавин: Фабрегас – самый техничный футболист, с которым я играл в одной командеБывший полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о самом техничном игроке, с которым ему пришлось иметь дело.«Кайрат» с Аршавиным вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана«Кайрат» дома взял верх над «Таразом» (2:0) в 1/8 финала Кубка Казахстана.Станислав Черчесов: Аршавин в сборной? Невозможно сказать ни «да», ни «нет»Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в национальную команду нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина.«Кайрат» Аршавина разгромил «Ордабасы» и поднялся на третье место в чемпионате КазахстанаВ матче седьмого тура чемпионата Казахстана «Кайрат» на своем поле разгромил команду «Ордабасы» со счетом 3:0.Властимил Петржела: Аршавин никогда бы не ушел в «Спартак»Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сказал, что полузащитник Андрей Аршавин никогда бы не перешел в «Спартак».Ограбление века. В Мексике забили гол в стиле Аршавина (видео)Ограбление века. В Мексике забили гол в стиле Аршавина (видео)В матче чемпионата Мексики явились духи Ивана Левенца и Андрея Аршавина.Леонид Слуцкий: Для болельщиков «Арсенала» Аршавин культовая фигура и легендаЭкс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что для болельщиков «Арсенала» Андрей Аршавин является легендой.Властимил Петржела: Аршавин устраивал в моем кабинете кабареВластимил Петржела: Аршавин устраивал в моем кабинете кабареЭкс-тренер «Зенита» работает в «Банике» из второго чешского дивизиона и с удовольствием вспоминает проведенное в Петербурге время.Пас от Джа-Джа, выскочка в лидерах и час Аршавина: обзор тура в КазахстанеПас от Джа-Джа, выскочка в лидерах и час Аршавина: обзор тура в Казахстане«Советский спорт» представляет обзор третьего тура чемпионат Казахстана по футболу.«Магнат» Самедов, «геолог» Комбаров и другие бизнес-проекты футболистов РФПЛ«Магнат» Самедов, «геолог» Комбаров и другие бизнес-проекты футболистов РФПЛРано или поздно футбольный век игрока заканчивается и необходимо искать новый путь в жизни – они его нашли.
Хоккей
Трем хоккеистам сборной России предстоит сыграть на стадионе Военно-морской академии США
Футбол
Ботинки с автографами участников финала Кубка Англии продадут с аукциона
Футбол
Акинфеев в 9-й раз получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина
Хоккей
Евгений Малкин: Глядя на Кросби, мне хочется быть лучше, чем он
все новости
Андрей Аршавин
Андрей Аршавинвсе новости