День в истории. Андрею Аршавину исполнилось 36 лет
Сегодня отмечает
день рождения известный российский футболист, полузащитник Андрей Аршавин,
который сейчас выступает за «Кайрат». Ему исполнилось 36 лет.
Ранее Аршавин
выступал за «Зенит», «Кубань» и лондонский «Арсенал». Вместе с «Зенитом» Андрей
трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Суперкубок
России и Кубок премьер-лиги. В составе «Кайрата» стал победителем Суперкубка
Казахстана. Также он завоевал бронзовые Евро-2008 вместе со сборной России.
Аршавин был
признан лучшим игроком финала Кубка УЕФА, вошел в символическую сборную
Евро-2008. Признавался лучшим игроком года в России, лучшим игроком месяца в
АПЛ. Заслуженный мастер спорта России.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически