День в истории. Егору Титову исполнился 41 год
Сегодня отмечает
день рождения бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов. Ему
исполнился 41 год.
Титов известен главным
благодаря выступлениям за «Спартак». Также выступал за «Химки» и «Локомотив» из
Астаны. Вместе с красно-белыми шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл
Кубок России. Три раза становился серебряным призером чемпионата России, два
раза – бронзовым призером.
В составе
сборной России провел 41 матч, забил семь мячей. После завершения карьеры
входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Спартаке», но в 2016 году покинул
клуб после увольнения главного тренера.
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