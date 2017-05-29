Букмекеры считают, что «Вольфсбург» останется в бундеслиге

Сегодня состоится ответный переходной матч за право выступать в бундеслиге между «Айнтрахтом» из Брауншвейга и «Вольфсбургом». Букмекеры считают, что «Вольфсбург» сумеет отстоять свое место в высшем дивизионе.

Согласно букмекерским котировкам, у «Вольфсбурга» больше шансов на победу в ответном матче. Коэффициент на это составляет 2.35. Коэффициент на победу «Айнтрахта» - 3.35, на ничью – 3.40.

Напомним, что в первом матче «Вольфсбург» победил со счетом 1:0. Соответственно, выше оценивается и их шанс победить в двухматчевой дуэли. Коэффициент на успех «Вольфсбурга» - 1.16, «Айнтрахта» - 5.57.

Матч начнется в 21:30 по Москве.