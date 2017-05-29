Букмекеры считают, что «Вольфсбург» останется в бундеслиге
Сегодня состоится
ответный переходной матч за право выступать в бундеслиге между «Айнтрахтом» из
Брауншвейга и «Вольфсбургом». Букмекеры считают, что «Вольфсбург» сумеет
отстоять свое место в высшем дивизионе.
Согласно
букмекерским котировкам, у «Вольфсбурга» больше шансов на победу в ответном
матче. Коэффициент на это составляет 2.35. Коэффициент на победу «Айнтрахта» -
3.35, на ничью – 3.40.
Напомним, что в
первом матче «Вольфсбург» победил со счетом 1:0. Соответственно, выше
оценивается и их шанс победить в двухматчевой дуэли. Коэффициент на успех «Вольфсбурга»
- 1.16, «Айнтрахта» - 5.57.
Матч начнется в 21:30 по Москве.
29 мая 21:30, Айнтрахт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 мая 21:30, Айнтрахт, Онлайн-трансляция
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