День в истории. Кармело Энтони исполнилось 33 года

Сегодня отмечает день рождения форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони. Ему исполнилось 33 года.

Ранее Кармело также выступал за «Денвер Наггетс». Десять раз выступал в Матчах всех звезд НБА, в 2013 году стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА.

В составе сборной трижды стал олимпийским чемпионом, один раз – бронзовым призером Олимпиады. Бронзовый призер чемпионата мира 2006 года.