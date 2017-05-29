День в истории. Кармело Энтони исполнилось 33 года
Сегодня отмечает
день рождения форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони. Ему исполнилось 33 года.
Ранее Кармело
также выступал за «Денвер Наггетс». Десять раз выступал в Матчах всех звезд
НБА, в 2013 году стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА.
В составе
сборной трижды стал олимпийским чемпионом, один раз – бронзовым призером Олимпиады.
Бронзовый призер чемпионата мира 2006 года.
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