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Шамиль Газизов: «Уфу» покинут не менее четырех человек, по Беленову все решится через неделю

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о кадровых изменениях в команде. Он ответил на вопрос о будущем голкипера Александра Беленова.

«Ротация состава будет, но небольшая. Летом возьмем не более двух новых игроков. Будут и футболисты, с которыми расстанемся, – это не меньше четырех человек. Имен называть не хотел бы.

Беленов? Думаю, все определится через неделю», – цитирует Газизова ТАСС.

Контракт 30-летнего Александра Беленова с «Уфой» рассчитан 30 июня. В феврале нынешнего года он перешел в команду из «Анжи».

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