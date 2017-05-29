Мария Ласицкене: Тренер увидел недочеты в прыжках, нам будет над чем работать в Прохладном

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о своих планах после победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США).

«Мой тренер Геннадий Гарикович (Габрелян) увидел недочеты в моих прыжках, по его словам, присутствуют огрехи в технике, поэтому нам будет над чем работать до следующего старта.

Сейчас я прилечу на несколько дней к себе домой в Прохладный, потренируюсь там, а потом мы уже отправимся в Польшу», – приводит ТАСС слова Ласицкене.

Следующим стартом для Ласицкене станет турнир в Ополе (Польша), который пройдет 4 июня.

После этого она выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (8 июня), турнирах в голландском Хенгело (11 июня), Турку (13 июня) и этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме (18 июня).

Добавим, что в связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ласицкене выступает под нейтральным флагом.