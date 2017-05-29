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«Терек» и «Амкар» интересуются защитником «Тосно» Абазовым

Источник:  Р-СпортКомментарии

Интерес к защитнику «Тосно» Руслану Абазову проявляют два клуба РФПЛ. Футболистом интересуются «Терек» и «Амкар».

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в РФПЛ есть спрос на нескольких игроков «Тосно».

«Тосно» достаточно уверенно решил задачу выхода в РФПЛ, и на некоторых футболистов этой команды на российском рынке сейчас есть спрос. Прежде всего, со стороны клубов второй восьмёрки РФПЛ. И особенно это относится к тем игрокам «Тосно», которые в своей карьере уже имеют опыт выступления в РФПЛ.

Абазов, который провел качественный сезон, является одним из самых быстрых российских защитников. Именно этим он привлекает внимание селекционеров», - сказал источник.

В прошедшем сезоне 24-летний Руслан Абазов провел 28 матчей за «Тосно» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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«Терек» и «Амкар» интересуются защитником «Тосно» Абазовым
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