Руди Гарсия: Тотти меня иногда просто поражал
Бывший тренер «Ромы» Руди Гарсия – об игре Франческо Тотти, который вчера провел свой последний матч за римский клуб.
«Волшебник – вот слово, которое больше всего к нему подходит, – сказал в интервью L’Equipe Гарсия. – Он меня иногда просто поражал, особенно умением выдать последний пас. У него есть такое качество – увидеть развитие игры и сделать именно то, что надо. Некоторые так же читают игру, но им не позволяет техника сделать передачу в касание. Большинство же просто не могут ни то, ни другое. А он своими передачами в одно касание, даже спиной к воротам, способен был создавать для партнеров голевые моменты. Он шутник, балагур. Но лидер не в плане говорить слова, настраивать партнеров, не по бойцовским качествам, а лидер по умению играть в футбол. Многие знают «Рому» только как клуб, где играет Тотти. Его верность клубу не имеет аналогов».
С 1992 года Тотти сыграл за «Рому» 785 матчей и забил в них 308 голов.
Матч
Голы
Пеллегри 3 (0:1). Джеко 10 (1:1). Де Росси 73 (2:1). Лазович 78 (2:2). Перотти 90 (3:2).
Состав
Рома: Щесны, Эмерсон (Руй, 16), Фасио, Манолас, Рюдигер, Де Росси, Салах (Тотти, 54), Стротман, Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 69), Джеко
Дженоа: Ламанна, Джентилетти, Бираши, Муньос, Лаксальт, Кофи, Хильемарк (Катальди, 56), Велозу, Лазович, Палладино (Нинкович, 50), Пеллегри (Нтчам, 69)
Предупреждения:
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
28 мая 19:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция