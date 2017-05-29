Руди Гарсия: Тотти меня иногда просто поражал

Бывший тренер «Ромы» Руди Гарсия – об игре Франческо Тотти, который вчера провел свой последний матч за римский клуб.

«Волшебник – вот слово, которое больше всего к нему подходит, – сказал в интервью L’Equipe Гарсия. – Он меня иногда просто поражал, особенно умением выдать последний пас. У него есть такое качество – увидеть развитие игры и сделать именно то, что надо. Некоторые так же читают игру, но им не позволяет техника сделать передачу в касание. Большинство же просто не могут ни то, ни другое. А он своими передачами в одно касание, даже спиной к воротам, способен был создавать для партнеров голевые моменты. Он шутник, балагур. Но лидер не в плане говорить слова, настраивать партнеров, не по бойцовским качествам, а лидер по умению играть в футбол. Многие знают «Рому» только как клуб, где играет Тотти. Его верность клубу не имеет аналогов».

С 1992 года Тотти сыграл за «Рому» 785 матчей и забил в них 308 голов.