Кузнецов поднялся на 12 мест в рейтинге ATP
Российский теннисист
Андрей Кузнецов добился наибольшего прогресса среди игроков первой сотни
рейтинга ATP.
Кузнецов, дошедший до полуфинала турнира в Женеве, поднялся на 12 позиций и теперь занимает 73-е место.
Победитель турнира в Лионе Жо-Уилфрид Тсонга переместился с 13-й на 11-ю строчку.
Рейтинг ATP
Положение на 29 мая
1. (1) Энди Маррэй
(Великобритания) – 10370 очков
2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7445
3. (3) Стэн Вавринка (Швейцария) – 5695
4. (4) Рафаэль Надаль (Испания) – 5375
5. (5) Роджер Федерер (Швейцария) – 5035
6. (6) Милош Раонич (Канада) – 4450
7. (7) Доминик Тим (Австрия) – 4145
8. (8) Марин Чилич (Хорватия) – 3765
9. (9) Кеи Нисикори (Япония) – 3650
10. (10) Александр Зверев (Германия) – 3150
11. (13) Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – 3120
12. (11) Давид Гоффен (Бельгия) – 3055
13. (12) Григор Димитров (Болгария) – 2900
14. (14) Томаш Бердых (Чехия) – 2885
15. (15) Джек Сок (США) – 2415
16. (16) Гаэль Монфис (Франция) – 2365
17. (17) Люка Пуй (Франция) – 2320
18. (18) Роберто Баутиста Агут (Испания) – 2155
19. (19) Ник Кириос (Австралия) – 2155
20. (20) Альберт Рамос-Винолас (Испания) – 2065
...53. (54) Карен Хачанов (Россия) – 896
...66. (65) Даниил Медведев (Россия) – 782
...73. (85) Андрей Кузнецов (Россия) – 705
...86. (84) Михаил Южный (Россия) – 624
...99. (99) Евгений Донской (Россия) – 554