Перед финалом чемпионата Гондураса в давке погибли четыре болельщика
Трагедия произошла перед финальным матчем
чемпионата Гондураса между «Мотагуа» и «Гондурас Прогресо». Из-за
давки на
стадионе
погибли люди.
Как сообщает RT, четыре
человека погибли, еще 25 получили различные травмы. Это произошло на Национальном стадионе в
столице Гондураса Тегусигальпе.
На матч который должен был пройти на стадионе,
вмещающем 30 тысяч человек, было продано больше билетов, и когда арена
заполнилась оставшихся зрителей перестали пускать на трибуны.
После этого люди решили силой попасть на
игру, в результате этого возникла давка, и четверо зрителей погибли от множественных
переломов и удушья, а еще 25 человек были госпитализированы с травмами
различной степени тяжести.
Матч завершился победой «Мотагуа» со счётом 3:0, однако президент клуба
Эдуардо Атала в своем твиттере написал: «Тут нечего праздновать, после того,
что случилось возле стадиона».