Перед финалом чемпионата Гондураса в давке погибли четыре болельщика

Трагедия произошла перед финальным матчем чемпионата Гондураса между «Мотагуа» и «Гондурас Прогресо». Из-за давки на стадионе погибли люди.

Как сообщает RT, четыре человека погибли, еще 25 получили различные травмы. Это произошло на Национальном стадионе в столице Гондураса Тегусигальпе.

На матч который должен был пройти на стадионе, вмещающем 30 тысяч человек, было продано больше билетов, и когда арена заполнилась оставшихся зрителей перестали пускать на трибуны.

После этого люди решили силой попасть на игру, в результате этого возникла давка, и четверо зрителей погибли от множественных переломов и удушья, а еще 25 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Матч завершился победой «Мотагуа» со счётом 3:0, однако президент клуба Эдуардо Атала в своем твиттере написал: «Тут нечего праздновать, после того, что случилось возле стадиона».

