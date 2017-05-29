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Перед финалом чемпионата Гондураса в давке погибли четыре болельщика

Источник:  RT на русскомКомментарии

Трагедия произошла перед финальным матчем чемпионата Гондураса между «Мотагуа» и «Гондурас Прогресо». Из-за давки на стадионе погибли люди.

Как сообщает RT, четыре человека погибли, еще 25 получили различные травмы. Это произошло на Национальном стадионе в столице Гондураса Тегусигальпе.

На матч который должен был пройти на стадионе, вмещающем 30 тысяч человек, было продано больше билетов, и когда арена заполнилась оставшихся зрителей перестали пускать на трибуны.

После этого люди решили силой попасть на игру, в результате этого возникла давка, и четверо зрителей погибли от множественных переломов и удушья, а еще 25 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Матч завершился победой «Мотагуа» со счётом 3:0, однако президент клуба Эдуардо Атала в своем твиттере написал: «Тут нечего праздновать, после того, что случилось возле стадиона».

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