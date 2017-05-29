Боец UFC сделал девушке предложение на ринге после победы нокаутом (видео)

В Стокгольме прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 109 (ВИДЕО) В Стокгольме (Швеция) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 109.

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Александр Волков свой следующий поединок проведет на турнире UFC, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).

Волков сразится против Штруве на турнире UFC в Голландии

Волков сразится против Штруве на турнире UFC в Голландии Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Александр Волков свой следующий поединок проведет на турнире UFC, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).

28 мая в Стокгольме (Швеция) на турнире UFC состоится бой полусредневесов. Американец Абдул Разак проведет поединок против россиянина Омари Ахмедова.

Абдул Разак — Омари Ахмедов. Прогноз «Советского спорта» 28 мая в Стокгольме (Швеция) на турнире UFC состоится бой полусредневесов. Американец Абдул Разак проведет поединок против россиянина Омари Ахмедова.

28 мая в Стокгольме (Швеция) на турнире UFC состоится бой полутяжеловесов. Латыш Михаил Циркунов проведет поединок против швейцарца Волкана Оздемира.

Михаил Циркунов — Волкан Оздемир. Прогноз «Советского спорта» 28 мая в Стокгольме (Швеция) на турнире UFC состоится бой полутяжеловесов. Латыш Михаил Циркунов проведет поединок против швейцарца Волкана Оздемира.

Сегодня героиней в рубрике «Девушка дня» стала Александра Албу.

Девушка дня. Александра Албу – красотка, которой лучше не хамить

Девушка дня. Александра Албу – красотка, которой лучше не хамить Сегодня героиней в рубрике «Девушка дня» стала Александра Албу.

Американский боец смешанного стиля Рой Нельсон покинул UFC и подписал контракт с Bellator.

Рой Нельсон покинул UFC и подписал контракт с Bellator

Рой Нельсон покинул UFC и подписал контракт с Bellator Американский боец смешанного стиля Рой Нельсон покинул UFC и подписал контракт с Bellator.

28 мая на «Ericsson Globe» в Стокгольме (Швеция) состоится турнир UFC Fight Night 109.

Бои в крупнейшем сферическом сооружении мира. Анонс турнира UFC в Швеции

Бои в крупнейшем сферическом сооружении мира. Анонс турнира UFC в Швеции 28 мая на «Ericsson Globe» в Стокгольме (Швеция) состоится турнир UFC Fight Night 109.

Тренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко Питер Тайссе рассказал о подготовке к бою с американцем Мэттом Митрионом.

Тренер Емельяненко: Федор находится в полном порядке Тренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко Питер Тайссе рассказал о подготовке к бою с американцем Мэттом Митрионом.

Россиянин Мурзаканов подписал контракт с UFC Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Азамат Мурзаканов подписал контракт с UFC.

Американский перспективный боец Сейдж Норткатт проведет свой следующий поединок на турнире UFC 214 в Анахайме, который состоится 30 июля.

Норткатт проведет бой против Пуэллсы на турнире UFC 214

Норткатт проведет бой против Пуэллсы на турнире UFC 214 Американский перспективный боец Сейдж Норткатт проведет свой следующий поединок на турнире UFC 214 в Анахайме, который состоится 30 июля.

Российская девушка боец MMA Александра Албу выступит на турнире UFC 214, который пройдет в Анахайме 30 июля.

Россиянка Албу сразится с американкой Керран на турнире UFC 214

Россиянка Албу сразится с американкой Керран на турнире UFC 214 Российская девушка боец MMA Александра Албу выступит на турнире UFC 214, который пройдет в Анахайме 30 июля.

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Дмитрий Смоляков выступит на турнире UFC 214, который пройдет 30 июля в Анахайме. Его соперником станет поляк Адам Вечорек.

Россиянин Смоляков сразится против поляка Вечорека на турнире UFC 214 в Анахайме

Россиянин Смоляков сразится против поляка Вечорека на турнире UFC 214 в Анахайме Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Дмитрий Смоляков выступит на турнире UFC 214, который пройдет 30 июля в Анахайме. Его соперником станет поляк Адам Вечорек.

Промоутерская компания UFC подписала контракт с одним из лучших кикбоксеров мира 33-летним Гоханом Саки.

UFC подписал контракт с одним из лучших кикбоксеров мира

UFC подписал контракт с одним из лучших кикбоксеров мира Промоутерская компания UFC подписала контракт с одним из лучших кикбоксеров мира 33-летним Гоханом Саки.

Чемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич выразил желание провести поединок с британским боксером Энтони Джошуа, который недавно одолел Владимир Кличко из Украины.

Миочич вслед за Макгрегором хочет провести боксерский поединок с Джошуа

Миочич вслед за Макгрегором хочет провести боксерский поединок с Джошуа Чемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич выразил желание провести поединок с британским боксером Энтони Джошуа, который недавно одолел Владимир Кличко из Украины.

Полгода тюрьмы за невнятный удар. За что может быть наказана Жустино Сайборг?

Полгода тюрьмы за невнятный удар. За что может быть наказана Жустино Сайборг? Многие ждали стычек спортсменов на сборе бойцов UFC. И… дождались.

28 мая в Стокгольме (Швеция) состоится турнир UFC FIGHT NIGHT 109. В главном поединке бойцовского вечера Александр Густафссон сразится против Гловера Тейшейры.

Александр Густафссон – Гловер Тейшейра. Прогноз «Советского спорта» 28 мая в Стокгольме (Швеция) состоится турнир UFC FIGHT NIGHT 109. В главном поединке бойцовского вечера Александр Густафссон сразится против Гловера Тейшейры.

Сегодня, 24 мая, исполнилось 38 лет известному во всем мире американскому бойцу смешанного стиля Фрэнку Миру.

Этот день в истории. Бойцу ММА Фрэнку Миру исполнилось 38 лет (видео)

Этот день в истории. Бойцу ММА Фрэнку Миру исполнилось 38 лет (видео) Сегодня, 24 мая, исполнилось 38 лет известному во всем мире американскому бойцу смешанного стиля Фрэнку Миру.

Главный бой турнира UFC 213 между Коди Гарбрандтом и Ти Джеем Диллашоу отменен.

Бой на турнире UFC 213 Гарбрандт — Диллашоу отменен Главный бой турнира UFC 213 между Коди Гарбрандтом и Ти Джеем Диллашоу отменен.

UFC подписал контракт с бойцом из Индии

UFC подписал контракт с бойцом из Индии Промоутерская компания UFC подписала контракт с бойцом индийского происхождения тяжеловесом Аржане Буларе.