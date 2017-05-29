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Боец UFC сделал девушке предложение на ринге после победы нокаутом (видео)

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Шведский боец ММА Александр Густафссон сделал предложение подруге на ринге после боя в рамках UFC.

Как сообщает Lenta.ru, девушка ответила согласием. Швед, выступающий в полутяжелом весе, перед этим в начале пятого раунда нокаутировал бразильца Гловера Тейшейру.

Бой состоялся в воскресенье, 28 мая, в рамках турнира UFC Fight Night 109 в Стокгольме.

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