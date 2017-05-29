Боец UFC сделал девушке предложение на ринге после победы нокаутом (видео)
Шведский
боец ММА Александр Густафссон сделал предложение подруге на ринге после боя в
рамках UFC.
Как сообщает Lenta.ru, девушка ответила согласием. Швед, выступающий в полутяжелом весе, перед этим в начале пятого раунда нокаутировал бразильца Гловера Тейшейру.
Бой состоялся в воскресенье, 28 мая, в рамках турнира UFC Fight Night 109 в Стокгольме.
SHE SAID YES!!!— UFC (@ufc) 28 мая 2017 г.
CONGRATS @AlexTheMauler!!! #UFCStockholm pic.twitter.com/i9TSh3UQte
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