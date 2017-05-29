Кузнецов поднялся в первую сотню Чемпионской гонки ATP

Российский теннисист Андрей Кузнецов вошел в первую сотню Чемпионской гонки ATP.

На прошлой неделе 26-летний Кузнецов дошел до полуфинала турнира ATP в Женеве. Благодаря этому он поднялся на 32 места и теперь занимает 72-ю позицию.

Победитель турнира в Женеве Стэн Вавринка переместился на пятую строчку, а выигравший турнир в Лионе Жо-Уилфрид Тсонга вошел в первую десятку.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 29 мая

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 4915

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) – 4045

3. (3) Доминик Тим (Австрия) – 2445

4. (4) Александр Зверев (Германия) – 2130

5. (6) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1940

6. (5) Давид Гоффен (Бельгия) – 1730

7. (7) Новак Джокович (Сербия) – 1615

8. (11) Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – 1560

9. (8) Григор Димитров (Болгария) – 1475

10. (9) Пабло Каррено-Буста (Испания) – 1380

11. (10) Джек Сок (США) – 1320

12. (12) Альберт Рамос-Винолас (Испания) – 1240

13. (13) Энди Маррэй (Великобритания) – 1210

14. (14) Кеи Нисикори (Япония) – 1200

15. (16) Милош Раонич (Канада) – 1155

16. (15) Пабло Куэвас (Уругвай) – 1080

17. (21) Томаш Бердых (Чехия) – 1050

18. (17) Люка Пуй (Франция) – 1045

19. (18) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 980

20. (19) Марин Чилич (Хорватия) – 955

...65. (65) Даниил Медведев (Россия) – 355

...70. (102) Андрей Кузнецов (Россия) – 340

...72. (84) Карен Хачанов (Россия) – 335

...74. (71) Андрей Рублев (Россия) – 327

...79. (75) Евгений Донской (Россия) – 314