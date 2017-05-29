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Владимир Стогниенко: Вернусь ли я на «Матч ТВ»? У них нет проблем с комментаторами

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Спортивный комментатор Владимир Стогиненко сказал, что по не собирается возвращаться на «Матч ТВ», в том числе на гонорарной основе.

– Если «Матч ТВ» за гонорар позовет комментировать, пойдете?
– А зачем им это нужно? Мне кажется, у них там хватает своих комментаторов. Вы поймите, меня никто не выгонял с «Матч ТВ». Мы в своё время вполне мирно разошлись, я сам решил уйти. По-моему, у телеканала нет проблем с комментаторами. 

– Если не выгоняли, почему ушли?
– На эту тему точно не буду говорить, так как это было достаточно давно. Не могу сказать, что когда я работал на «Матч ТВ», все было вокруг сахарно. Но все истории, которые возникали, были незначительными и рабочими. Я просто в один прекрасный день все обдумал и решил, что лучше вернуться на ВГТРК, – цитирует Стогниенко «БИЗНЕС Online».

Отметим, что сейчас на телеканале «Россия 24» выходит программа Владимира Стогниенко «Футбол России».

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