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Майкон хочет остаться в «Локомотиве», несмотря на предложения из Европы и Азии

Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Майкон по-прежнему не определился со своим будущим.

27-летний бразилец рассчитывает остаться в «Локомотиве», однако пока не получил предложение о продлении контракта, который истекает летом этого года.

«Определенности в вопросе продления контракта с «Локомотивом» у Майкона пока нет. Сам игрок очень хотел бы остаться в составе железнодорожников, о чем он уже неоднократно заявлял и тренерскому штабу, и руководству.

Бразилец ждет встречи с президентом «Локо». Для него остаться в московской команде – приоритетный вариант. При этом футболист не исключает и любого другого варианта развития событий», – приводят «Известия» слова представителя клуба.

У Майкона уже есть варианты продолжения карьеры в Европе и Азии, но пока он не торопится принимать решение о своем будущем.

Напомним, полузащитник перешел в «Локомотив» в 2010 году из «Флуминенсе». За шесть сезонов он провел в команде 165 матчей и забил 24 гола.

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