Новокузнецкий «Металлург» подаст заявку на вступление в ВХЛ
ХК «Металлург» (Новокузнецк) намерен выступать в ВХЛ.
Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
«Официально: «Металлург» планирует подавать заявку на выступление в ВХЛ. Планируется, что «Кузнецкие Медведи» продолжат выступление в МХЛ», - говорится в сообщении.
❗️ Официально: «Металлург» планирует подавать заявку на выступление в ВХЛ. Планируется, что «Кузнецкие Медведи» продолжат выступление в МХЛ. pic.twitter.com/oxThXroirL— Металлург Нк (@MetallurgNk) 29 мая 2017 г.
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