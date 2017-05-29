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Новокузнецкий «Металлург» подаст заявку на вступление в ВХЛ

Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

ХК «Металлург» (Новокузнецк) намерен выступать в ВХЛ. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

«Официально: «Металлург» планирует подавать заявку на выступление в ВХЛ. Планируется, что «Кузнецкие Медведи» продолжат выступление в МХЛ», - говорится в сообщении.

Напомним, что «Кузня», как и «Медвешчак», была исключена из состава участников КХЛ. В прошедшем сезоне команда стала последней в сводной таблице КХЛ, набрав только 40 очков.


 

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