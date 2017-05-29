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Леонарду Жардим: Мне нужно больше денег, одной премии для покупки квартиры в Монако маловато

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Для покупки квартиры в Монако главный тренер монегасков Леонарду Жардим надеется на финансовую помощь вице-президента клуба Вадима Васильева.

«Мне премиальные (за золото чемпионата – Прим. ред.) еще не перечислили, – сказал в интервью L’Equipe Жардим, – Обычно это делают в конце месяца – скоро должен получить. В начале сезона я сказал, что если выиграем чемпионат, вероятно, куплю квартиру в Монако. Но мне нужно больше денег, одной премии для этого маловато, квартиры все-таки здесь очень дорогие».

На вопрос, скажет ли тренер об этой проблеме вице-президенту клуба Вадиму Васильеву, Жардим ответил: «Обязательно!»

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