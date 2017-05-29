Владимир Стогниенко: Чемпионшип стал бы шагом вперед для Слуцкого
Спортивный комментатор Владимир Стогниенко рассказал,
что он думает о перспективах работы в Англии бывшего тренера ЦСКА и сборной
России Леонида Слуцкого.
– Ходили слухи, что Слуцкий может возглавить «Челси»…
– Я не очень в это верю. Но я бы с удовольствием посмотрел работу нашего
тренера в Англии.
– Он готов работать даже в чемпионшипе – это не шаг назад?
– Как минимум – шаг в сторону, но не назад. А как по мне – это
будет шаг вперед, это что-то новое, - цитирует Стогниенко «БИЗНЕС Online».
Напомним, ранее Леонид Слуцкий утверждал, что готов возглавить клуб из
чемпионшипа.
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