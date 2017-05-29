Владимир Стогниенко: Чемпионшип стал бы шагом вперед для Слуцкого

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко рассказал, что он думает о перспективах работы в Англии бывшего тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

– Ходили слухи, что Слуцкий может возглавить «Челси»…

– Я не очень в это верю. Но я бы с удовольствием посмотрел работу нашего тренера в Англии.

– Он готов работать даже в чемпионшипе – это не шаг назад?

– Как минимум – шаг в сторону, но не назад. А как по мне – это будет шаг вперед, это что-то новое, - цитирует Стогниенко «БИЗНЕС Online».

Напомним, ранее Леонид Слуцкий утверждал, что готов возглавить клуб из чемпионшипа.