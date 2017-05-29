Квинси Промес: Россия – футбольная страна, там сделают все, чтобы чемпионат мира стал праздником

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал голландским репортерам о том, как Россия готовится к чемпионату мира 2018 году.

«Я чувствую, как в стране предвкушают этот турнир. Почти все стадионы – новые. Россия – футбольная страна, и там сделают все, чтобы чемпионат мира стал праздником. Я вижу, что мы можем пропустить, если не выйдем в финальный турнир, но я даже не думаю об этом», – приводит NOS.nl слова Промеса.

Напомним, сборная Голландии занимает четвертое место в группе A отборочного турнира. «Оранжевые» отстают на три очка от Швеции, которая идет на втором месте и на шесть – от лидирующей Франции.

31 мая Голландия проведет товарищеский матч с Марокко в Агадире, а 4 июня – с Кот-д’Ивуаром в Роттердаме. Там же 9 июня команда примет Люксембург в отборочном турнире чемпионата мира.

Напомним, в мае главным тренером сборной Голландии был назначен Дик Адвокат, который сменил отправленного в отставку Данни Блинда.