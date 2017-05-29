Джейк Гюнцель: Я новичок и сразу оказался в финале Кубка Стэнли. Тот случай, когда мечты сбываются
Форвард «Питтсбурга»
Джейк Гюнцель высказался о том, что может оказаться в запасе, если швед Патрик
Хорнквист успеет восстановиться к финалу Кубка Стэнли.
«Для меня это уникальная ситуация. Я ведь новичок, и сразу оказался в финале Кубка Стэнли. Какое-то сумасшествие. Тот случай, когда мечты сбываются.
То, что я могу оказаться в запасе? Это решение зависит не от меня. Важно оставаться позитивным и хорошо использовать свои шансы, когда тебе их дают», – приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.
Напомним, 22-летний форвард является лучшим снайпером плей-офф, забросив девять шайб в 19 матчах. При этом в финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Оттавой» на счету Гюнцеля не было ни одного гола.
Первый матч финала Кубка Стэнли «Питтсбург» – «Нэшвилл» пройдет в ночь на вторник.
Матч
Место и дата
30 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция