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Джейк Гюнцель: Я новичок и сразу оказался в финале Кубка Стэнли. Тот случай, когда мечты сбываются

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель высказался о том, что может оказаться в запасе, если швед Патрик Хорнквист успеет восстановиться к финалу Кубка Стэнли.

«Для меня это уникальная ситуация. Я ведь новичок, и сразу оказался в финале Кубка Стэнли. Какое-то сумасшествие. Тот случай, когда мечты сбываются.

То, что я могу оказаться в запасе? Это решение зависит не от меня. Важно оставаться позитивным и хорошо использовать свои шансы, когда тебе их дают», – приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

Напомним, 22-летний форвард является лучшим снайпером плей-офф, забросив девять шайб в 19 матчах. При этом в финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Оттавой» на счету Гюнцеля не было ни одного гола.

Первый матч финала Кубка Стэнли «Питтсбург» – «Нэшвилл» пройдет в ночь на вторник.

Матч

Питтсбург - Нэшвилл

Место и дата

30 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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