Виталий Мутко: Акинфеев – вратарь года? Общественное мнение совпало с профессиональным

Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко одобрил выбор журнала «Огонек», который признал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем года.

«Акинфеев признан лучшим «Огоньком»? Он и по мнению РФС лучший, поэтому совершенно согласен. Общественное мнение совпало с профессиональным, и это здорово», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, журнал «Огонек» вручает награду «Вратарь года» лучшему вратарю футбольного сезона с 1960 года.

В нынешнем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов.

Добавим, что Акинфеев стал обладателем награды в девятый раз. Ранее он выигрывал приз в 2004-2006, 2008-2010, 2013, 2014 годах.