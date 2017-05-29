Виталий Мутко: Акинфеев – вратарь года? Общественное мнение совпало с профессиональным
Вице-премьер
правительства России и президент РФС Виталий Мутко одобрил выбор журнала «Огонек»,
который признал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем года.
«Акинфеев признан лучшим «Огоньком»? Он и по мнению РФС лучший, поэтому совершенно согласен. Общественное мнение совпало с профессиональным, и это здорово», – приводит ТАСС слова Мутко.
Напомним, журнал «Огонек» вручает награду «Вратарь года» лучшему вратарю футбольного сезона с 1960 года.
В нынешнем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов.
Добавим, что Акинфеев стал обладателем награды в девятый раз. Ранее он выигрывал приз в 2004-2006, 2008-2010, 2013, 2014 годах.
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