Нойштедтер и Акинфеев приступили к тренировкам со сборной

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций. Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступили к тренировкам с командой.

Напомним, сбор в Нойштифте (Австрия) продлится с 26 мая по 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт на товарищеский матч с Венгрией (5 июня).

Все здесь, Гена, Дима , Дюша метелкин pic.twitter.com/uow2isG1OZ — Артем Терентьев (@TemaNegr) 29 мая 2017 г.

С 6 по 8 июня сборная России будет тренироваться в Москве перед товарищеским матчем с Чили (9 июня).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).