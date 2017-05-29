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Нойштедтер и Акинфеев приступили к тренировкам со сборной

Руслан Абушкин, Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций. Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступили к тренировкам с командой.

Напомним, сбор в Нойштифте (Австрия) продлится с 26 мая по 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт на товарищеский матч с Венгрией (5 июня).

С 6 по 8 июня сборная России будет тренироваться в Москве перед товарищеским матчем с Чили (9 июня).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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