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Владимир Стогниенко: Каррера запросто может уйти в клуб уровня «Ромы»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может быть интересен итальянским топ-клубам.

– «Спартак» празднует и имеет на это полное право. Вот когда подступит следующий сезон, и огромный триумф превратится в титул, который разыгрывается каждый год, тогда уже будет смысл внимательно смотреть на состав команды: кто придет, покинет ли команду кто-нибудь из лидеров. Не уйдет ли вдруг, например, Каррера через год? Мы тоже этого не знаем. В Италии за ним следят, наверняка у него будут какие-то предложения.

– Согласны с Уткиным, что Каррера неинтересен итальянским топ-клубам?
– Мне кажется, это не так. Он сейчас в Лиге чемпионов поиграет и в случае хороших результатов в клуб уровня «Ромы» может уйти запросто. Конечно, итальянцы не следят за ним, как за Конте, но все равно в курсе событий, – сказал комментатор в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, Каррера стал первым иностранным тренером, который привел «Спартак» к чемпионству.

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