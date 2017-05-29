Журналист: Ребров продолжит тренировать «Динамо»
Главный тренер киевского «Динамо» продолжит работать с
командой в следующем сезоне, утверждает украинский журналист Игорь Бурбас.
«Победа над «Шахтером» обнадежила президента «Динамо». Он оставляет Сергея Реброва во главе команды. Интересно, это хорошая новость для фанов клуба или нет?», – написал Бурбас в своем твиттере.
Напомним, что «Динамо» заняло второе место в чемпионате Украины, уступив
чемпионство донецкому «Шахтеру».
Перемога над Шахтарем обнадіяла президента Динамо.Він залишає Сергія Реброва на чолі команди.Цікаво,це хороша новина для фанів клубу чи ні? pic.twitter.com/enFW7KWjyY— Igor Burbas (@iburbas) 29 мая 2017 г.
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