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Журналист: Ребров продолжит тренировать «Динамо»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Главный тренер киевского «Динамо» продолжит работать с командой в следующем сезоне, утверждает украинский журналист Игорь Бурбас.

«Победа над «Шахтером» обнадежила президента «Динамо». Он оставляет Сергея Реброва во главе команды. Интересно, это хорошая новость для фанов клуба или нет?», – написал Бурбас в своем твиттере.

Напомним, что «Динамо» заняло второе место в чемпионате Украины, уступив чемпионство донецкому «Шахтеру».

 


 

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