Журналист: Ребров продолжит тренировать «Динамо»

Сергей Кривцов: Судейство матча с «Динамо»? Если это судейство, то лучше играть в Кувейте

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями после матча против «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.