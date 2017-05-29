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Манчини прилетел в Москву на переговоры с «Зенитом»

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Итальянский специалист Роберто Манчини прилетел в Москву, где у него на понедельник запланирована встреча с руководством «Зенита», сообщает Sky Sport.

После этой встречи стороны начнут официальные переговоры, по ходу которых не должно возникнуть никаких сложностей. Таким образом, 52-летний Манчини почти наверняка станет главным тренером «Зенита».

По информации издания, до контактов с Манчини «Зенит» рассматривал варианты приглашения других итальянских тренеров – Маурицио Сарри из «Наполи» и Эусебио Ди Франческо, который покинул «Сассуоло» и является кандидатом на пост главного тренера «Ромы».

Добавим, что «Зенит» станет шестым клубом в тренерской карьере Манчини. Ранее он тренировал «Фиорентину» (2001-2002), «Лацио» (2002-2004), «Интер» (2004-2008, 2014-2016), «Манчестер Сити» (2009-2013) и «Галатасарай» (2013-2014).

Напомним, что накануне «Зенит» объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу. 

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