Кингсли Коман: Думал об уходе из «Баварии», но клуб рассчитывает на меня в долгосрочной перспективе

Вингер сборной Франции Кингсли Коман прокомментировал свое решение продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

- Это был непростой сезон для меня. Однако руководство «Баварии уверило, что на меня рассчитывают в долгосрочной перспективе. Это касается и следующего сезона. Мне сказали, что я должен упорно работать, ит огда все будет в порядке. Однако сам я размышлял о том, чтобы покинуть «Баварию», - заявил Коман.

Напомним, «Бавария» объявила о своем решении полностью выкупить контракт Комана у туринского «Ювентуса». Он заключил соглашение с немецким клубом до 2020 года. Ранее футболистом интересовался «Манчестер Сити».

