Канделаки опровергает сокращение Елагина, ссылаясь на слова Карпина

Руководитель «Матч ТВ» Тина Канделаки опровергла информацию о том, что комментатор Александр Елагин покинул телеканал. На своей странице в Facebook она разместила слова Валерия Карпина об этом.

«Просьба ко СМИ: прекратите, пожалуйста, распространение недостоверной информации – не нужно вводить телезрителей и болельщиков в заблуждение. Александр Елагин работал, работает и будет продолжать работать на «Матч ТВ». Никаких изменений и не планировалось», - приводит Канделаки слова Карпина.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Елагин покинет телеканал в связи с сокращением.