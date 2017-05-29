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Канделаки опровергает сокращение Елагина, ссылаясь на слова Карпина

Источник:  FacebookКомментарии

Руководитель «Матч ТВ» Тина Канделаки опровергла информацию о том, что комментатор Александр Елагин покинул телеканал. На своей странице в Facebook она разместила слова Валерия Карпина об этом.

 «Просьба ко СМИ: прекратите, пожалуйста, распространение недостоверной информации – не нужно вводить телезрителей и болельщиков в заблуждение. Александр Елагин работал, работает и будет продолжать работать на «Матч ТВ». Никаких изменений и не планировалось», - приводит Канделаки слова Карпина.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Елагин покинет телеканал в связи с сокращением.

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