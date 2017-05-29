Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Ларссон- : -Вихлянцева
Теннис  Габашвили- : -Бургос
Теннис  Павлюченкова- : -Тиг
Теннис  Дутра Силва- : -Южный
Теннис  Кравчук- : -Дельбонис
Теннис  Веснина- : -Хаддад Майя
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Петербурге закончился сезон Студенческой футбольной лиги

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В крупнейшей спортивной студенческой лиге России закончились игры регулярного чемпионата. 

Победителем премьер-лиги второй сезон подряд стала команда «Кастилья» (Горный), на втором месте МСГ (НГУ им. П.Ф. Лесгафта), бронза у «Союза» (Горный).

Победителем Кубка первой лиги стал «Инженер» из (ВИ(ИТ)), второй - «PolySaints» (СПбГПУ), третьей - «Молодежка» (СПбПУ).

Обладателем Кубка СФЛ СПб стала команда из НГУ им. П.Ф. Лесгафта «Луки-Спорт».

Отметим, в регулярном чемпионате приняли участие более 160 команд из 50 вузов Петербурга.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Нойштедтер и Акинфеев приступили к тренировкам со сборной
Футбол
Виталий Мутко: Акинфеев – вратарь года? Общественное мнение совпало с профессиональным
Футбол
Квинси Промес: Россия – футбольная страна, там сделают все, чтобы чемпионат мира стал праздником
Футбол
Владимир Стогниенко: Чемпионшип стал бы шагом вперед для Слуцкого
все новости