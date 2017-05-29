В Петербурге закончился сезон Студенческой футбольной лиги

В крупнейшей спортивной студенческой лиге России закончились игры регулярного чемпионата.

Победителем премьер-лиги второй сезон подряд стала команда «Кастилья» (Горный), на втором месте МСГ (НГУ им. П.Ф. Лесгафта), бронза у «Союза» (Горный).

Победителем Кубка первой лиги стал «Инженер» из (ВИ(ИТ)), второй - «PolySaints» (СПбГПУ), третьей - «Молодежка» (СПбПУ).

Обладателем Кубка СФЛ СПб стала команда из НГУ им. П.Ф. Лесгафта «Луки-Спорт».

Отметим, в регулярном чемпионате приняли участие более 160 команд из 50 вузов Петербурга.