Тото Вольфф: Не думаю, что в «Феррари» спланировали победу Феттеля

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал дубль «Феррари» на шестом этапе чемпионата мира Гран-при Монако.

Накануне четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель одержал третью победу в сезоне, опередив своего партнера Кими Райкконена благодаря более позднему пит-стопу.

«Они, наконец, достигли той точки, в которой мы были в прошлом. Когда вы делаете дубль и должны объяснять, почему именно тот парень выиграл. В первую очередь, они заслужили победу, у них была самая быстрая машина. Для команды первое и второе место – это хорошо. Поздравляем их.

Нужно отдать им должное. Не было понятно, как будут работать шины. Им нужно было провести пит-стоп с одним из двух пилотов и поставить ему SuperSoft. Оказалось, что SuperSoft не был достаточно быстр, и Себастьян сумел проехать несколько потрясающих кругов на использованном UltraSoft. Это дало ему возможность опередить Кими. Я не думаю, что они предвидели это. В конце концов, это правильный результат для команды и для чемпионата пилотов. Не думаю, что это было спланировано», – приводит Motorsport.com слова Вольффа.

Добавим, что дубль «Феррари» позволил команде выйти на первое место Кубка конструкторов, опередив «Мерседес» на 17 очков.

Седьмой этап чемпионата мира Гран-при Канады пройдет 9-11 июня в Монреале.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки