Сергей Прядкин: Фурсенко - опытный и грамотный управленец. Я поздравляю его
Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал назначение Сергея Фурсенко на посты председателя правления и президента «Зенита».
- Я поздравляю его (Фурсенко). Это опытный и грамотный управленец. Не забывайте, что, когда Фурсенко был президентом «Зенита», клуб победил в чемпионате России. Команда за тот сезон выиграла почти все, что можно, для полного комплекта не хватило только Кубка страны, - заявил Прядкин.
О назначении Сергея Фурсенко председателем правления и президентом «Зенита» было объявлено 26 мая.
Ранее он занимал пост президента «Зенита» с января 2006 года по март 2008 г.
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